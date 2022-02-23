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臨急讀歷史

名家專區 2022/02/23

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俄承認東烏克蘭兩個共和國獨立，跟着派兵去此兩國「維和」。為甚麼在烏克蘭共和國內，尚有兩個共和國？之後事態怎發展？

在東西德合併時，北約與美國曾承諾當時的蘇聯，北約不向東拓。1991年3月6日，在波恩簽的

...

撰文 : 石鏡泉

欄名 : 選股情報

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