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期指快結算 港股有壓力

名家專區 2022/02/23

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俄烏局勢緊張，港股持續偏軟。周一騰訊（00700）突被謠言所傳被質低，港股臨近2月期指結算，淡友正全力出擊爭取最佳結算價，試底壓力在。

繼美團（03690）上周急挫後，騰訊周一午市被謠言所質，雖然謠言已

...

撰文 : 林瑞芬

欄名 : 股海導航

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