期指快結算 港股有壓力 名家專區 2022/02/23 分享： 俄烏局勢緊張，港股持續偏軟。周一騰訊（00700）突被謠言所傳被質低，港股臨近2月期指結算，淡友正全力出擊爭取最佳結算價，試底壓力在。 繼美團（03690）上周急挫後，騰訊周一午市被謠言所質，雖然謠言已 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 林瑞芬 欄名 : 股海導航 最新專欄文章 麗珠黃金交叉 目標上望36元 2022/02/22 麗珠黃金交叉 目標上望36元 中冶看3元 確認頭肩底 2022/02/19 中冶看3元 確認頭肩底 恒指50天綫 近23900宜穩守 2022/02/19 恒指50天綫 近23900宜穩守 財險現頭肩底 目標可見10元 2022/02/18 財險現頭肩底 目標可見10元 中升隨時反彈 MACD底背馳 2022/02/17 中升隨時反彈 MACD底背馳 恒生指數 恒生可持續發展企業指數 技術分析 滙豐控股（00005） 騰訊控股（00700） 中國石油股份（00857） 中國海洋石油（00883） 聯想集團（00992） 友邦保險（01299） 美團－W（03690）