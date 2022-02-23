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中通服可買 平同業一半

名家專區 2022/02/23

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國企指數昨日下跌雖守8200點，仍然是下試8000點格局，因為本港疫情和俄烏局勢繼續夾擊！不過部分股份昨日逆市上升，中通服（00552）過去三個月呈現圓底走勢，只要順勢升破250周綫，可以迎來一波升浪

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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