中通服可買 平同業一半

國企指數昨日下跌雖守8200點，仍然是下試8000點格局，因為本港疫情和俄烏局勢繼續夾擊！不過部分股份昨日逆市上升，中通服（00552）過去三個月呈現圓底走勢，只要順勢升破250周綫，可以迎來一波升浪

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