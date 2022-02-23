中通服可買 平同業一半 名家專區 2022/02/23 分享： 國企指數昨日下跌雖守8200點，仍然是下試8000點格局，因為本港疫情和俄烏局勢繼續夾擊！不過部分股份昨日逆市上升，中通服（00552）過去三個月呈現圓底走勢，只要順勢升破250周綫，可以迎來一波升浪 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【俄烏襲市】普京出招 何解港股先重創（第五版） 2022/02/22 【俄烏襲市】普京出招 何解港股先重創（第五版） 中字股實力談 - 聯通可追落後 估值同類最平 2022/02/22 聯通可追落後 估值同類最平 中字股實力談 - 【大山壓頂】技術轉差疫情爆發 港股退守裂口（第四版） 2022/02/21 【大山壓頂】技術轉差疫情爆發 港股退守裂口（第四版） 中字股實力談 - 海控爛船價 PE2.2倍吸引 2022/02/19 海控爛船價 PE2.2倍吸引 中字股實力談 - 【見頂日之憂】大逆轉VS大震盪 雨水後有分曉（第四版） 2022/02/18 【見頂日之憂】大逆轉VS大震盪 雨水後有分曉（第四版） 每股盈利 每股資產淨值 恒生中國企業指數 市盈率 中國通信服務（00552） 中興通訊（00763） 人民幣 板塊