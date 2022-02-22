普京極限施壓 烏俄全面開火？

烏克蘭局勢無疑是高度緊張，但情況發展暫時仍在預期之中，俄方最新行動，是承認烏克蘭東部的頓涅茨克及盧甘斯克獨立，是相當具挑釁性的舉措，但未算超出想像，因為俄羅斯國家杜馬早在上周便通過要求承認烏東頓巴斯兩區獨立的議案，普京（Vladimir Putin）順勢而為，是意料之內。

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