普京極限施壓 烏俄全面開火？ 國際 22:39 2022/02/22 分享： 烏克蘭局勢無疑是高度緊張，但情況發展暫時仍在預期之中，俄方最新行動，是承認烏克蘭東部的頓涅茨克及盧甘斯克獨立，是相當具挑釁性的舉措，但未算超出想像，因為俄羅斯國家杜馬早在上周便通過要求承認烏東頓巴斯兩區獨立的議案，普京（Vladimir Putin）順勢而為，是意料之內。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 新加坡開源抗疫 只能全民埋單？ 2022/02/21 新加坡開源抗疫 只能全民埋單？ 英國取消黃金簽證 劍指普京親信友好？ 2022/02/20 英國取消黃金簽證 劍指普京親信友好？ 俄武力侵烏 無財力也無必要 2022/02/17 俄武力侵烏 無財力也無必要 雜訊偏見扭曲個人判斷 或影響社會決策 2022/02/18 雜訊偏見扭曲個人判斷 或影響社會決策 兒童打新冠疫苗 海外情況大不同 2022/02/16 兒童打新冠疫苗 海外情況大不同 你可能感興趣 新加坡開源抗疫 只能全民埋單？ 22:49 2022/02/21 新加坡開源抗疫 只能全民埋單？ 英國取消黃金簽證 劍指普京親信友好？ 19:35 2022/02/20 英國取消黃金簽證 劍指普京親信友好？ 俄武力侵烏 無財力也無必要 21:00 2022/02/17 俄武力侵烏 無財力也無必要 最新專欄文章 國金札記 - 新加坡開源抗疫 只能全民買單？ 今日 新加坡開源抗疫 只能全民買單？ 新加坡開源抗疫 只能全民埋單？ 2022/02/21 新加坡開源抗疫 只能全民埋單？ 國金札記 - 英停黃金簽證 劍指俄資金鏈 2022/02/21 英停黃金簽證 劍指俄資金鏈 英國取消黃金簽證 劍指普京親信友好？ 2022/02/20 英國取消黃金簽證 劍指普京親信友好？ 國金札記 - 俄武力侵烏 無財力也無必要 2022/02/18 俄武力侵烏 無財力也無必要 地緣政治 政治 經濟 軍事 制裁 戰爭 烏克蘭 歐洲 俄羅斯 普京