全球股市昨日因為俄烏局勢升溫急挫，俄羅斯突然承認烏克蘭東部頓涅茨克和盧甘斯克的獨立地位，並稱應兩地要求派軍隊進入當地維和。在軍事衝突勢將爆發前提下，恒指昨日顯著急挫。俄羅斯股市自然首當其衝，插水近1成

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