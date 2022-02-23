俄烏衝突一觸即發 名家專區 2022/02/23 分享： 全球股市昨日因為俄烏局勢升溫急挫，俄羅斯突然承認烏克蘭東部頓涅茨克和盧甘斯克的獨立地位，並稱應兩地要求派軍隊進入當地維和。在軍事衝突勢將爆發前提下，恒指昨日顯著急挫。俄羅斯股市自然首當其衝，插水近1成 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 梁耀康 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 考驗支持 2022/02/22 考驗支持 交易講場 - 內地宏觀經濟放緩 恐礙阿里業績 2022/02/21 內地宏觀經濟放緩 恐礙阿里業績 交易講場 - 防範元宇宙炒作 銀保監列4手法 2022/02/19 防範元宇宙炒作 銀保監列4手法 交易講場 - 炒染藍已失效 2022/02/18 炒染藍已失效 交易講場 - 留意金融及內險股 2022/02/17 留意金融及內險股 發展商 土地供應 財政預算案 落成量 預售樓花同意書 滙豐控股（00005） 恒生銀行（00011） 俄鋁（00486） 中國石油股份（00857） 中國海洋石油（00883）