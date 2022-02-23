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俄烏衝突一觸即發

名家專區 2022/02/23

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全球股市昨日因為俄烏局勢升溫急挫，俄羅斯突然承認烏克蘭東部頓涅茨克和盧甘斯克的獨立地位，並稱應兩地要求派軍隊進入當地維和。在軍事衝突勢將爆發前提下，恒指昨日顯著急挫。俄羅斯股市自然首當其衝，插水近1成

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撰文 : 梁耀康

欄名 : 交易講場

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