普京極限施壓 烏俄全面開火？ 名家專區 2022/02/23 分享： 烏克蘭局勢無疑是高度緊張，但情況發展暫時仍在預期之中，俄方最新行動，是承認烏克蘭東部的頓涅茨克及盧甘斯克獨立，是相當具挑釁性的舉措，但未算超出想像，因為俄羅斯國家杜馬早在上周，便通過要求承認烏東頓巴斯 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 普京極限施壓 烏俄全面開火？ 2022/02/22 普京極限施壓 烏俄全面開火？ 國金札記 - 新加坡開源抗疫 只能全民買單？ 2022/02/22 新加坡開源抗疫 只能全民買單？ 新加坡開源抗疫 只能全民埋單？ 2022/02/21 新加坡開源抗疫 只能全民埋單？ 國金札記 - 英停黃金簽證 劍指俄資金鏈 2022/02/21 英停黃金簽證 劍指俄資金鏈 英國取消黃金簽證 劍指普京親信友好？ 2022/02/20 英國取消黃金簽證 劍指普京親信友好？ 美國 政治 金融 歐洲 拜登 歐盟 俄羅斯 軍事 地緣政治 制裁