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普京極限施壓 烏俄全面開火？

名家專區 2022/02/23

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烏克蘭局勢無疑是高度緊張，但情況發展暫時仍在預期之中，俄方最新行動，是承認烏克蘭東部的頓涅茨克及盧甘斯克獨立，是相當具挑釁性的舉措，但未算超出想像，因為俄羅斯國家杜馬早在上周，便通過要求承認烏東頓巴斯

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撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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