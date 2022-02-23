普京極限施壓 烏俄全面開火？

烏克蘭局勢無疑是高度緊張，但情況發展暫時仍在預期之中，俄方最新行動，是承認烏克蘭東部的頓涅茨克及盧甘斯克獨立，是相當具挑釁性的舉措，但未算超出想像，因為俄羅斯國家杜馬早在上周，便通過要求承認烏東頓巴斯

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