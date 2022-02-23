【加息多少】美加息0.25至0.5厘之差

美國儲局3月開始加息，幾乎是確定之事，市場關注的是加息幾厘。據CME利率期貨反映，3月加息的機會曾一度逾過半。

平安證券指出，1月份美國通脹資料引發市場劇烈反應，美聯儲官員近期講話對於加息選項表現出巨大分歧，市場加息預期亦很不穩定。

對於3月的加息幅度，平安證券預期加息0.25厘機會較合適。該行認為聯儲局3月加息0.5厘會引發市場波動的風險較高。該行的分析認為，歷史上聯儲局鮮有在加息周期開始時就首次加息0.5厘及以上。1982年9月以來，聯儲局13次在降息後首次加息，其中12次加息均不超過0.25厘。唯一的例外是1984年3月美聯儲一次加息112.5厘至10.5厘，但該次加息處於一段更長加息周期的中間。因此市場難能夠輕易消化首次加息.5厘的激進舉措。

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