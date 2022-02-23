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預算案料派消費券 財爺「晒冷」之作？

名家專區 2022/02/23

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香港疫情嚴峻，重創本地經濟，不少打工仔叫苦。今天出台的財政預算案，料再向市民派發消費券，及俗稱「派糖」的一次性紓困措施，並支援受影響企業的措施，助市民和業界度過艱難時候。

今次是財政司司長陳茂波任內最後

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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財政預算案 陳茂波 電子消費券 紓困措施 財政政策 電子支付 薪俸稅 財政司

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