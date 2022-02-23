預算案料派消費券 財爺「晒冷」之作？

香港疫情嚴峻，重創本地經濟，不少打工仔叫苦。今天出台的財政預算案，料再向市民派發消費券，及俗稱「派糖」的一次性紓困措施，並支援受影響企業的措施，助市民和業界度過艱難時候。

今次是財政司司長陳茂波任內最後

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