預算案料派消費券 財爺「晒冷」之作？ 名家專區 2022/02/23 分享： 香港疫情嚴峻，重創本地經濟，不少打工仔叫苦。今天出台的財政預算案，料再向市民派發消費券，及俗稱「派糖」的一次性紓困措施，並支援受影響企業的措施，助市民和業界度過艱難時候。 今次是財政司司長陳茂波任內最後 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 韓正晤林鄭 消息：京冀港5月壓下疫情 2022/02/22 韓正晤林鄭 消息：京冀港5月壓下疫情 有政戲 - 預算案「加料」抗疫 再派消費券谷經濟 2022/02/21 預算案「加料」抗疫 再派消費券谷經濟 有政戲 - 特首選戰讓路抗疫 押後成定局？ 2022/02/18 特首選戰讓路抗疫 押後成定局？ 有政戲 - 習一錘定音 替港府開路掃障礙 2022/02/17 習一錘定音 替港府開路掃障礙 有政戲 - 疫情打亂部署 特首戰不排除押後？ 2022/02/16 疫情打亂部署 特首戰不排除押後？ 財政預算案 陳茂波 電子消費券 紓困措施 財政政策 電子支付 薪俸稅 財政司