【俄烏局勢】摩根資產管理許長泰：石油股可以避險！

俄烏衝突升級，俄羅斯早前承認烏克蘭東部分離主義地區頓涅茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Luhansk）為獨立國家，市場憂慮俄羅斯將進一步入侵烏克蘭，引發避險情緒升温。

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摩根資產管理亞洲首席市場策略師許長泰在接受《投資理財周刊》專訪時表示，相信在地緣政治局勢不穩的情況下，石油股可發揮較佳的避險作用。

「歐美經濟重啟令對石油需求復甦強勁，即使美國和伊朗有機會達成核協議，加上俄羅斯是石油和天然氣生產大國，一旦局勢惡化，供求壓力會上升。

全球的石油供應仍然不夠充足，相信在對石油需求強勁的情況下，國際油價有機會升至120美元水平。」

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