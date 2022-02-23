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【共同富裕】美團讓利要大跌? 大行：跌得太多

研究報告 08:00 2022/02/23

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國家發改委等部門印發《關於促進服務業領域困難行業恢復發展的若干政策》的通知，提到外賣平台企業進一步下調餐飲業商戶服務費標準，消息拖累美團 （03690） 上周五大跌15%。大戶意見認為，如此跌幅反映市場對消息過慮，而實際影響未有如此差，故超跌成買入機會。

美團上周五大跌15%後，本周續挫近9%，星期二收報171.3元。

綜觀大行看法，它們都參考美團2020年內地疫情初爆發時，同樣出現的商戶消費措施，例如轄免重災區湖北省內商戶1個月服務費、全國商戶會籍延長2個月等，而該等措施反應反映在業績上，特別是業務「轉化率」（Take Rate，即從交易總額轉化成收入的比率）影響有限。

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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