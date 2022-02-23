  • 14°C
香港時間 : 2022223日 (週三) 13:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美團股價】美團急彈北水早著先鞭 兩日狂吸33億跟得過?

名家專區 12:52 2022/02/23

分享：

內地發改委上周五突下發「引導外賣平台下調餐飲業商戶服務費標準」，引發新一輪限價監管憂慮，美團  （03690） 股價首當其衝兩日累瀉逾兩成後，有官媒今早急「維穩」，發文強調「引導」非「命令」，美團股價今即報復式反彈最多近8%。

值得注意的是，官媒未開腔前，北水已連日大舉南下撈底美團，上周五及昨日連續兩日淨流入合共逾33億元，或預示有內地資金「春江鴨」早著先機了解今降費指引並非外賣平台沒頂之災。美團大跌逾22%後，短綫反彈或許有餘未盡，監管風波外溢拖低的其他科網平台，亦有機因風險溢價下降回穩。

美團今早股輕微高開不足1%後，市場發酵官媒發文為降價風險降温，股價升幅急擴大，早段高見184.5元，大升近8%。美團中午收報181元，仍升近6%。惟相對收費指引出台前約220元水平，仍跌逾一成半。

今早令美團投資者紓一口氣的消息，自來內地官媒《經濟日報》今早刊發評論文章指，指市場對對平台經濟的監管，反應有點過頭，並強調指對外賣業的「引導」非「命令」。「引導」也有一定針對性，是對疫情中高風險地區商戶給予「階段性」服務費優惠，主要是呼籲企業承擔更多社會責任。

換言之，「引導」外賣平台下調對商戶收費，不一定硬性在全國大範圍推行。疫情減退後，亦有望重新調整，美團的收入增長及估值雖然存在不確定，但不一定徹底扭轉過往的估值邏輯。

上周傳出外賣平台引導降費消息後，又再傳出內地停發新遊戯版號，引發......

此為付費文章，只顯示部份內容，詳見組圖︰

    點擊圖片放大
    +3
    +2

欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

★☆★《2022年收息全攻略》系列第三冊《本地超高息股》現已登場，訂戶可立即按此登入閱覽【第三冊】！早前登場的《本地熱門收息股》第一及第二冊，訂戶可按此登入閱覽【第一冊】【第二冊】。★☆★

★★★未成為訂戶的朋友，不妨把握新推出的10元訂閱優惠，除了可瀏覽電子書系列，還可盡覽《香港經濟日報》、《置業家居》及《投資理財周刊》的電子版！名額有限，先到先得，請火速行動！★★★

...

欄名 : 大市拆局

最新專欄文章

【滙豐股價】滙豐回報前景樂觀大行升目標 反彈3%續向好（第三版）（加入大行調升目標圖析）
今日
【滙豐股價】滙豐回報前景樂觀大行升目標 反彈3%續向好（第三版）（加入大行調升目標圖析）
【商湯股價】商湯成季檢大贏家3日累升近兩成 換馬資金買足17日？！（第三版）
今日
【商湯股價】商湯成季檢大贏家3日累升近兩成 換馬資金買足17日？！（第三版）
【阿里巴巴股價】阿里再迫新低後喘穩 過去3次試穿110元「鐵底」均急彈?（第三版）
今日
【阿里巴巴股價】阿里再迫新低後喘穩 過去3次試穿110元「鐵底」均急彈?（第三版）
【快手股價】快手染藍食「詐糊」 股價短綫防震動（第三版）（附中金預期染藍大熱8股）
2022/02/18
【快手股價】快手染藍食「詐糊」 股價短綫防震動（第三版）（附中金預期染藍大熱8股）
【中移動股價】中移動三度回購買盤縮水 股價10天綫爭持突破再等等（第三版）
2022/02/18
【中移動股價】中移動三度回購買盤縮水 股價10天綫爭持突破再等等（第三版）
美團－W（03690） 港股 金融機構 餐飲 中國銀行保險監督管理委員會 遊戲 中華人民共和國國家發展和改革委員會 維穩 外賣 撈底

上一篇文章

【滙豐股價】滙豐回報前景樂觀大行升目標 反彈3%續向好（第三版）（加入大行調升目標圖析）

下一篇文章

【商湯股價】商湯成季檢大贏家3日累升近兩成 換馬資金買足17日？！（第三版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版