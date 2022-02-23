【美團股價】美團急彈北水早著先鞭 兩日狂吸33億跟得過?（第二版）

內地發改委上周五突下發「引導外賣平台下調餐飲業商戶服務費標準」，引發新一輪限價監管憂慮，美團 （03690） 股價首當其衝兩日累瀉逾兩成後，有官媒今早急「維穩」，發文強調「引導」非「命令」，美團股價今即報復式反彈最多近8%。

值得注意的是，官媒未開腔前，北水已連日大舉南下撈底美團，上周五及昨日連續兩日淨流入合共逾33億元，或預示有內地資金「春江鴨」早著先機了解今降費指引並非外賣平台沒頂之災。美團大跌逾22%後，短綫反彈或許有餘未盡，監管風波外溢拖低的其他科網平台，亦有機因風險溢價下降回穩。

美團今早股輕微高開不足1%後，市場發酵官媒發文為降價風險降温，股價升幅急擴大，早段高見184.6元，大升近8%。美團收報176.6元，仍升3%。惟相對收費指引出台前約220元水平，仍跌逾一成半。

今早令美團投資者紓一口氣的消息，自來內地官媒《經濟日報》今早刊發評論文章指，指市場對對平台經濟的監管，反應有點過頭，並強調指對外賣業的「引導」非「命令」。「引導」也有一定針對性，是對疫情中高風險地區商戶給予「階段性」服務費優惠，主要是呼籲企業承擔更多社會責任。

換言之，「引導」外賣平台下調對商戶收費，不一定硬性在全國大範圍推行。疫情減退後，亦有望重新調整，美團的收入增長及估值雖然存在不確定，但不一定徹底扭轉過往的估值邏輯。

上周傳出外賣平台引導降費消息後，又再傳出內地停發新遊戯版號，引發......

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