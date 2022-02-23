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【契媽股】烏克蘭局勢緊張Cathie Wood照撈Tesla 一隻「軍事概念股」卻被減持一半

財金猛人追蹤 15:41 2022/02/23

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烏克蘭局勢升級，加上聯儲局加息步伐可能加快，美股昨晚急跌。獲本地網民封為科技股女股神、「契媽」的Cathie Wood旗下Ark Investment昨晚加快入市，重點增持了UiPath（美：PATH）、Zoom（美：ZM）及Tesla（美：TSLA），更值得投資者留意參考是其大手減持逾1100萬股 Palantir（美：PLTR）。

專訪花旗劉顯達 推薦3大投資主題【下一頁

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 投資學堂

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