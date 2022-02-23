【俄烏未完】股 油金 比特幣 長短投資交戰

俄烏之戰，擾動的不僅是當地居民，股債息滙商品，甚至加密貨幣也被震得一遍凌亂，加上通脹、加息，香港還加上疫情，避險抬頭，要論什麼資產保值，什麼資產可以升值，大前提是要搞清楚，你的錢是投長期還是當前，這可是當刻投資必須要非常清晰的方向。

美國投資管理公司景順（Invesco）首席全球市場策略師Kristina Hooper，針對俄羅斯與烏克蘭危機發表多項看法。

▲ 景順（Invesco）首席全球市場策略師Kristina Hooper。

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俄烏局勢 推升商品及食糧價格

Kristina Hooper指出，兩國進一步的衝突可能破壞歐洲的穩定，以及西方的報復性制裁和俄羅斯的反制裁可能推高能源、金屬和穀物價格，這將拖慢全球經濟復甦並增加通脹壓力，投資者的擔心可以理解。

局勢似乎有機會稍為進一步升級，儘管距離可能對全球經濟造成嚴重損害的全面入侵或極端制裁還有一段距離。兩國爆發衝突是地緣政治緊張和金融動蕩的一個重要原因，但實際的經濟和市場影響可能主要發生在烏克蘭和俄羅斯，對歐洲其他國家有一定風險，但除非出現戰爭，否則對世界整體的影響有限。

資產價格分析

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