【俄烏局勢】一池亂局 誰怕誰？ (第二版 燒埋身)

烏克蘭首都爆炸，股市愈挫愈急。俄烏動盪引發的連環效應恐怕未完，這一池亂局的發展，通脹、加息會超出預期嗎？商品尤其油價上升，俄羅斯是贏家還是輸家？俄烏之亂影響的傳導，是美國驚些，還是歐洲更驚？地緣政治對股市的影響有規律可尋嗎？上述的問題，大家都可以在本文中找到答案。而本文亦會更新最的情況，為各位分析影響。

第二版 俄烏影響燒埋身 （粟米價升痛過美國加息）

俄烏亂局催生的商品價格大升，市場大多數聚焦油、金或部分有色金屬，但粟米（玉米）價格飈升的田影響可能遠比美國加息更貼身（玉米）的影響卻可能和大家生活有關。據央視財經報導，2月24日最新消息稱，俄烏局勢升級已經開始對國際農產品貿易格局產生影響。烏克蘭是中國玉米進口的主要來源國之一。中國海關資料顯示，2021年，中國從烏克蘭進口玉米824萬噸，佔比逾29%。據悉，中國進口的玉米主要用於飼料加工。自烏克蘭進口的玉米主要自基輔港出發，通過海運運至中國東部和南部各港口。

內地進口商已表示，相對於船期，他們更擔心的是價格的變化。近段時間以來，玉米的進口價格持續上漲。從去年年底的每噸1900元，漲到了目前的2600元每噸。專家分析認為，衝突一旦加劇，短期將繼續推高玉米進口價格。

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第一版 油價120美元測算與影響 II 俄羅斯是贏家還是輸家 II 跌市規律 II 俄烏出口分布 II 美國通帳與加息壓力

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正常衝擊 市場跌約5%

中金梳理90年代以來的案例，除了2001年911事件因為美國直接受襲引發更大範圍內的恐慌（發達股市平均下跌~5%、新興市場跌幅高達~10%）且對市場的影響時間也更長外，其他幾次的影響時間都是按周計算，市場在此期間的跌幅通常在5%左右。

相比單純因為風險偏好造成的避險交易，中金認為後續如果因為一些制裁導致的連鎖反應和連帶損失更加值得關注，主要是考慮到此次俄烏在全球部分資源品定價中的特殊性。

俄烏之戰特殊之處

截至2021年，全球每天約9800萬桶的產量中，俄羅斯佔比高達11%，1090萬桶/天，俄羅斯貢獻了全球油、氣出口總量的12%和21%；歐洲對俄羅斯的油氣供給依賴度更高，2021年俄羅斯出口歐洲油氣貿易量佔全球出口至歐洲貿易量的29%和36%，俄羅斯向歐洲輸送的管道氣約佔歐洲天然氣總進口量的35%。

油價炒高30美金見120美元的測算

油價100美元指日可待的市場預期。若根據中金大宗商品組的測算，如果地緣風險演變為實際的供應衝擊並假設俄羅斯石油供應日減200萬桶以上，油價可能因此出現30美元/桶的供應溢價，摸高120美元/桶。

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