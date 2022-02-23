【俄烏局勢】俄羅斯是贏家還是輸家？ 油價120美元測算與影響

正常衝擊 市場跌約5%

中金梳理90年代以來的案例，除了2001年911事件因為美國直接受襲引發更大範圍內的恐慌（發達股市平均下跌~5%、新興市場跌幅高達~10%）且對市場的影響時間也更長外，其他幾次的影響時間都是按周計算，市場在此期間的跌幅通常在5%左右。

相比單純因為風險偏好造成的避險交易，中金認為後續如果因為一些制裁導致的連鎖反應和連帶損失更加值得關注，主要是考慮到此次俄烏在全球部分資源品定價中的特殊性。

俄烏之戰特殊之處

截至2021年，全球每天約9800萬桶的產量中，俄羅斯佔比高達11%，1090萬桶/天，俄羅斯貢獻了全球油、氣出口總量的12%和21%；歐洲對俄羅斯的油氣供給依賴度更高，2021年俄羅斯出口歐洲油氣貿易量佔全球出口至歐洲貿易量的29%和36%，俄羅斯向歐洲輸送的管道氣約佔歐洲天然氣總進口量的35%。

油價炒高30美金見120美元的測算

油價100美元指日可待的市場預期。若根據中金大宗商品組的測算，如果地緣風險演變為實際的供應衝擊並假設俄羅斯石油供應日減200萬桶以上，油價可能因此出現30美元/桶的供應溢價，摸高120美元/桶。

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