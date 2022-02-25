【俄烏開戰】一池亂局 誰怕誰 （第三版連環效應未完）

俄烏開戰，俄羅斯軍隊對烏克蘭進行第2日攻擊，而根據英美媒體引述情報界高層消息未來數日，情況可能會更糟，情報指俄軍對基輔的空襲和炮擊結束後，就會展開地面進攻，基輔恐怕數日內淪陷。據報道，美國國務卿布林肯指出，普京試圖在基輔包圍烏克蘭軍隊，要麼全殲，要麼迫降，烏國領袖或1周內被俘。北約與美方的取態，似乎無助俄烏局勢。

這亦即說俄烏動盪引發的連環效應還在發酵，這一池亂局的發展，通脹、加息會超出預期嗎？商品尤其油價上升，俄羅斯是贏家還是輸家？俄烏之亂影響的傳導，是美國驚些，還是歐洲更驚？地緣政治對股市的影響有規律可尋嗎？上述的問題，大家都可以在本文中找到答案。而本文亦會更新最的情況，為各位分析影響。

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油價衝穿100大關

據WIND資訊顯示，紐約期油及布蘭特油價已升穿100美元，美滙指數亦上至97，市場避險情緒瀰漫。歐洲區股市普遍跌3至5%。

第三版 俄烏變局 歐洲驚還是美國驚

俄烏對美國影響，主要是油價、通脹、加息的傳導，但對歐洲而言，俄羅斯對歐洲的除了油價，還有最新制裁行動的天然氣，加上烏克蘭本為粟米（玉米）出口大國，在俄烏局勢上，歐洲面對「飢寒交迫」的威脅絕對比美國高。

歐洲天然氣期貨價格盤中上漲35%，至每1000立方米近1400美元。

事關美國總統拜登宣佈，美國將對負責建設北溪2號（Nord Stream 2）天然氣管道的公司實施制裁，此舉除了標誌拜登政府擴大針對俄羅斯的制裁力度。對歐洲的影響同樣不能輕視。

這北溪2號（是一個離岸天然氣管道，由Nord Stream AG負責營運，從俄羅斯維堡起步，穿越波羅的海一直到德國格賴夫斯瓦爾德。該項目包含1號、2號兩條平行管道。）

制裁北溪2號或進一步加重歐洲能源市場短缺。歐盟已經表示要支持烏克蘭，歐俄關係的變數也可能會因此影響後續北溪2號的進展（北溪2號已於2021年9月建設完畢，但尚未投入使用，目前仍在等待德國和歐洲相關部門審批）。這在歐洲天然氣供應依賴度較高，如果後續局勢緊張，供應短缺勢必加劇。

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俄羅斯由贏家變輸家？

俄烏局勢下，油價升、鈀金價升，鋁價升，貎似俄羅斯獲益不菲，但制裁逐步壓下，俄羅斯銀行決定干預外滙市場以穩定外滙市場局勢，並實行暫時禁止沽空；俄羅斯RTS指數跌幅迅速擴大至20%。而俄羅斯盧布不斷下挫，無疑令俄羅斯的債台不斷升高，影響請詳閱下文第一版。

俄羅斯央行剛表示將通過外滙掉期操作，增加達50億美元的流動性。莫斯科交易所再度停市；俄羅斯MOEX跌勢加劇，由挫逾888點擴大至1394點。

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第二版 俄烏影響燒埋身 （粟米價升痛過美國加息）

俄烏亂局催生的商品價格大升，市場大多數聚焦油、金或部分有色金屬，但粟米（玉米）價格飈升的田影響可能遠比美國加息更貼身（玉米）的影響卻可能和大家生活有關。據央視財經報導，2月24日最新消息稱，俄烏局勢升級已經開始對國際農產品貿易格局產生影響。烏克蘭是中國玉米進口的主要來源國之一。中國海關資料顯示，2021年，中國從烏克蘭進口玉米824萬噸，佔比逾29%。據悉，中國進口的玉米主要用於飼料加工。自烏克蘭進口的玉米主要自基輔港出發，通過海運運至中國東部和南部各港口。

內地進口商已表示，相對於船期，他們更擔心的是價格的變化。近段時間以來，玉米的進口價格持續上漲。從去年年底的每噸1900元，漲到了目前的2600元每噸。專家分析認為，衝突一旦加劇，短期將繼續推高玉米進口價格。

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第一版 油價120美元測算與影響 II 跌市規律 II 俄羅斯是贏家還是輸家 II 俄烏出口分布 II 美國通帳與加息壓力

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正常衝擊 市場跌約5%

中金梳理90年代以來的案例，除了2001年911事件因為美國直接受襲引發更大範圍內的恐慌（發達股市平均下跌~5%、新興市場跌幅高達~10%）且對市場的影響時間也更長外，其他幾次的影響時間都是按周計算，市場在此期間的跌幅通常在5%左右。

相比單純因為風險偏好造成的避險交易，中金認為後續如果因為一些制裁導致的連鎖反應和連帶損失更加值得關注，主要是考慮到此次俄烏在全球部分資源品定價中的特殊性。

俄烏之戰特殊之處

截至2021年，全球每天約9800萬桶的產量中，俄羅斯佔比高達11%，1090萬桶/天，俄羅斯貢獻了全球油、氣出口總量的12%和21%；歐洲對俄羅斯的油氣供給依賴度更高，2021年俄羅斯出口歐洲油氣貿易量佔全球出口至歐洲貿易量的29%和36%，俄羅斯向歐洲輸送的管道氣約佔歐洲天然氣總進口量的35%。

油價炒高30美金見120美元的測算

油價100美元指日可待的市場預期。若根據中金大宗商品組的測算，如果地緣風險演變為實際的供應衝擊並假設俄羅斯石油供應日減200萬桶以上，油價可能因此出現30美元/桶的供應溢價，摸高120美元/桶。

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