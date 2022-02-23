【一號文件】國家一號文件出台 7大亮點

中央發布一號文件《全面推進鄉村振興重點工作的意見》，被視為延續及全面推進2021年鄉村振興主題，針對包含農產品供應、現代農業基礎、推進鄉村建設等做出詳細部署，文件核心亮點集中在糧食供應與安全、農村數字經濟、農村基建、農村養老等方向。

國泰君安的整理七大要點：

1、鄉村振興是本輪穩增長的抓手之一，同時要牢記糧食安全、不發生規模性返貧兩條底綫。本次一號文與21年主題一致，是對全面推進鄉村振興的接續和推進。基本符合我們在1月5日報告《鄉村振興有何亮點》中提出的農村消費和基礎設施將成為比較重要的支撐點。與21年一號文相比，基建領域進一步強調了防災救災建設，新增「加強農村資訊基礎設施建設」（農村數字經濟），以及新增了「支持各類金融機構探索農業農村基礎設施中長期信貸模式」；消費領域表述仍圍繞消費擴容提質、加快物流建設展開。除此之外，新型城鎮化建設聚焦於「一老一小」（農村教育、農村養老），農村現代化延續對農機購置的補貼政策。

2、農產品供應方面，重點關注油料相關產業、蔬菜供應產業鏈。與21年一號文相比，在延續耕地保護、確保糧食產量同時，新增了「大力實施大豆和油料產能提升工程」、「保障「菜籃子」產品供給」

3、農業現代化方面，對種業、農機裝備支持政策的加碼落地值得重點關注。農機裝備一方面要求提升農機裝備技術攻關，另一方面延續實施農機購置補貼，並新增了「優化補貼兌付方式」的表述，意在補貼資金的提質增效。

4、基礎建設方面，鄉村新老基建齊發力，助力穩增長。

5、農村養老方面，加速農村養老體系構建，老年基建將持續加碼。

6、新型城鎮化建設方面，要求先富帶後富，綠色可持續。檔首提發展富民產業，大力發展縣域範圍內比較優勢明顯、帶動能力強、就業容量大的產業，產生先富帶後富的積極效應，國泰君安認為後續具備自身發展優勢的鄉村作坊、家庭工廠將加速發展，農副產品有望受益，此外檔對於農林碳滙的提法也是一個重要增量。

7、產權問題方面，鞏固土地產權制度改革成果，財富效應拉升農村消費。

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