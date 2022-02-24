ASM估值最平 股價有望走高 名家專區 2022/02/24 分享： 國企指數昨日反彈，樂觀是指數長方形整固，悲觀則營造「雙頂」，隨時跌穿8000點，投資策略依然是政策股優先。ASM太平洋（00522）今年盈利或倒退，但估值是板塊中最平，有上升空間。 ASM太平洋去年收入 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【彈完再落？】預算案沖喜 恒指二萬二危機未除（第三版） 2022/02/23 【彈完再落？】預算案沖喜 恒指二萬二危機未除（第三版） 中字股實力談 - 中通服可買 平同業一半 2022/02/23 中通服可買 平同業一半 中字股實力談 - 【俄烏襲市】普京出招 何解港股先重創（第五版） 2022/02/22 【俄烏襲市】普京出招 何解港股先重創（第五版） 中字股實力談 - 聯通可追落後 估值同類最平 2022/02/22 聯通可追落後 估值同類最平 中字股實力談 - 【大山壓頂】技術轉差疫情爆發 港股退守裂口（第四版） 2022/02/21 【大山壓頂】技術轉差疫情爆發 港股退守裂口（第四版） 恒生中國企業指數 每股盈利 每股資產淨值 每股派息 ASM太平洋（00522） 中芯國際（00981） 華虹半導體（01347） 上海復旦（01385） 新能源 板塊