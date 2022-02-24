ASM估值最平 股價有望走高

國企指數昨日反彈，樂觀是指數長方形整固，悲觀則營造「雙頂」，隨時跌穿8000點，投資策略依然是政策股優先。ASM太平洋（00522）今年盈利或倒退，但估值是板塊中最平，有上升空間。

ASM太平洋去年收入

...