俄烏緊張 儲局更要撳低通脹 國際 22:24 2022/02/23 分享： 烏克蘭危機之所以令市場憂慮，不是市場怕打仗，而是開戰經濟影響深遠。美國在經濟上與俄羅斯交纏不深，遠比不上中美的複雜經貿往來，不論金融、銀行、貿易上，美在俄利益不多，加上俄羅斯經濟規模較細，但要真正對俄下狠手，還是有顧忌，因為怕加深通脹。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 普京極限施壓 烏俄全面開火？ 2022/02/22 普京極限施壓 烏俄全面開火？ 新加坡開源抗疫 只能全民埋單？ 2022/02/21 新加坡開源抗疫 只能全民埋單？ 英國取消黃金簽證 劍指普京親信友好？ 2022/02/20 英國取消黃金簽證 劍指普京親信友好？ 俄武力侵烏 無財力也無必要 2022/02/17 俄武力侵烏 無財力也無必要 雜訊偏見扭曲個人判斷 或影響社會決策 2022/02/18 雜訊偏見扭曲個人判斷 或影響社會決策 你可能感興趣 普京極限施壓 烏俄全面開火？ 22:39 2022/02/22 普京極限施壓 烏俄全面開火？ 新加坡開源抗疫 只能全民埋單？ 22:49 2022/02/21 新加坡開源抗疫 只能全民埋單？ 英國取消黃金簽證 劍指普京親信友好？ 19:35 2022/02/20 英國取消黃金簽證 劍指普京親信友好？ 最新專欄文章 國金札記 - 普京極限施壓 烏俄全面開火？ 今日 普京極限施壓 烏俄全面開火？ 普京極限施壓 烏俄全面開火？ 2022/02/22 普京極限施壓 烏俄全面開火？ 國金札記 - 新加坡開源抗疫 只能全民買單？ 2022/02/22 新加坡開源抗疫 只能全民買單？ 新加坡開源抗疫 只能全民埋單？ 2022/02/21 新加坡開源抗疫 只能全民埋單？ 國金札記 - 英停黃金簽證 劍指俄資金鏈 2022/02/21 英停黃金簽證 劍指俄資金鏈 貨幣政策 經濟 政治 地緣政治 俄羅斯 美國聯儲局 議息 鮑威爾