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俄烏緊張 儲局更要撳低通脹

國際 22:24 2022/02/23

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烏克蘭危機之所以令市場憂慮，不是市場怕打仗，而是開戰經濟影響深遠。美國在經濟上與俄羅斯交纏不深，遠比不上中美的複雜經貿往來，不論金融、銀行、貿易上，美在俄利益不多，加上俄羅斯經濟規模較細，但要真正對俄下狠手，還是有顧忌，因為怕加深通脹。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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