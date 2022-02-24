中國投資基金目標3.9元

【「午市閒談」推介股】昨在《午市閒談》中，筆者推介了中國投資基金公司（00612）。中國投資基金是一間私人投資公司，主要投資於內地及香港的上市及非上市公司，以取得中期資本增值。

集團會把不多於40%的資

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