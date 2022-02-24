中國投資基金目標3.9元 名家專區 2022/02/24 分享： 【「午市閒談」推介股】昨在《午市閒談》中，筆者推介了中國投資基金公司（00612）。中國投資基金是一間私人投資公司，主要投資於內地及香港的上市及非上市公司，以取得中期資本增值。 集團會把不多於40%的資 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 石鏡泉 欄名 : 選股情報 相關文章 普京三語定調烏局？ 今日 普京三語定調烏局？ 你可能感興趣 普京三語定調烏局？ 今日 01:00 普京三語定調烏局？ 最新專欄文章 選股情報 - 普京三語定調烏局？ 今日 普京三語定調烏局？ 選股情報 - 臨急讀歷史 2022/02/23 臨急讀歷史 選股情報 - 戰爭通脹都有 山東黃金必買 2022/02/23 戰爭通脹都有 山東黃金必買 選股情報 - 炮聲隆‧扮耳聾 2022/02/22 炮聲隆‧扮耳聾 選股情報 - 股票「初升」好過「臨尾升」 2022/02/22 股票「初升」好過「臨尾升」 中國 香港 技術分析 中國投資基金公司（00612） 股票 美元