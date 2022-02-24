市場人心對烏局後向憂心忡忡，但市場則定過粒六。港股昨天定了，估計歐美市場今晚（下午5時為文時計）亦應定了，因為普京有三句話可能已定調了烏局，美俄歐都知新底綫。

（1）普京話：唔郁唔得

筆者本來是寫唔打唔得

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