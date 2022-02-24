普京三語定調烏局？ 名家專區 2022/02/24 分享： 市場人心對烏局後向憂心忡忡，但市場則定過粒六。港股昨天定了，估計歐美市場今晚（下午5時為文時計）亦應定了，因為普京有三句話可能已定調了烏局，美俄歐都知新底綫。 （1）普京話：唔郁唔得 筆者本來是寫唔打唔得 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 石鏡泉 欄名 : 選股情報 相關文章 中國投資基金目標3.9元 今日 中國投資基金目標3.9元 你可能感興趣 中國投資基金目標3.9元 今日 01:00 中國投資基金目標3.9元 最新專欄文章 選股情報 - 中國投資基金目標3.9元 今日 中國投資基金目標3.9元 選股情報 - 臨急讀歷史 2022/02/23 臨急讀歷史 選股情報 - 戰爭通脹都有 山東黃金必買 2022/02/23 戰爭通脹都有 山東黃金必買 選股情報 - 炮聲隆‧扮耳聾 2022/02/22 炮聲隆‧扮耳聾 選股情報 - 股票「初升」好過「臨尾升」 2022/02/22 股票「初升」好過「臨尾升」 美國 歐洲 拜登 俄羅斯 戰爭 烏克蘭 普京 北約 美元