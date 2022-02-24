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【重大事件】搞完冬奧接兩會 受惠股唔好甩

研究報告 08:00 2022/02/24

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隨住2022年北京冬奧完滿閉幕，內地將集中精力籌備接下來另一重要事項──3月4月起舉行的2022年全國兩會。大華繼顯估計，內地的財政政策刺激會更上一層，為需求側帶來直接刺激，建議持倉包含水泥、銅、汽車及大眾消費的相關股份。

由於內地經濟增長憂患仍存，大華繼顯估計，內地3月22日公布的財政預算，會推進政策力度以直接刺激本地需求。該行料基建頂目會加快推行，全年的固定資產投資會達6萬億元人民幣，代表財政赤字會續處3.5%今年GDP的高水平。

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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