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揭陳茂波編寫預算案 背後3思路

名家專區 2022/02/24

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財爺陳茂波最後一份預算案，大家都想知，他會否如特首林鄭月娥在施政報告留下伏筆，反映有意出任下屆特首？答案是：幾乎沒有。

林鄭在施政報告提出建設北部都會區、改組政策局等，顯示其有意連任心思；但作為下屆特首

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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