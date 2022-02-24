揭陳茂波編寫預算案 背後3思路

財爺陳茂波最後一份預算案，大家都想知，他會否如特首林鄭月娥在施政報告留下伏筆，反映有意出任下屆特首？答案是：幾乎沒有。

林鄭在施政報告提出建設北部都會區、改組政策局等，顯示其有意連任心思；但作為下屆特首

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