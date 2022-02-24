揭陳茂波編寫預算案 背後3思路 名家專區 2022/02/24 分享： 財爺陳茂波最後一份預算案，大家都想知，他會否如特首林鄭月娥在施政報告留下伏筆，反映有意出任下屆特首？答案是：幾乎沒有。 林鄭在施政報告提出建設北部都會區、改組政策局等，顯示其有意連任心思；但作為下屆特首 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 相關文章 擲1091億紓困 中產最受惠 今日 擲1091億紓困 中產最受惠 你可能感興趣 擲1091億紓困 中產最受惠 今日 01:00 擲1091億紓困 中產最受惠 最新專欄文章 有政戲 - 預算案料派消費券 財爺「晒冷」之作？ 2022/02/23 預算案料派消費券 財爺「晒冷」之作？ 有政戲 - 韓正晤林鄭 消息：京冀港5月壓下疫情 2022/02/22 韓正晤林鄭 消息：京冀港5月壓下疫情 有政戲 - 預算案「加料」抗疫 再派消費券谷經濟 2022/02/21 預算案「加料」抗疫 再派消費券谷經濟 有政戲 - 特首選戰讓路抗疫 押後成定局？ 2022/02/18 特首選戰讓路抗疫 押後成定局？ 有政戲 - 習一錘定音 替港府開路掃障礙 2022/02/17 習一錘定音 替港府開路掃障礙 傅流螢 疫情 經濟 施政報告 陳茂波 電子消費券 紓困措施 薪俸稅 大灣區