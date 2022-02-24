【俄烏開戰？】瑞信邵志銘分析 哪個板塊具避險作用？

隨着俄羅斯與烏克蘭局勢持續緊張，市場避險情緒升温，資金湧入黃金市場，金價近日再次突破1,900美元關口。

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瑞信大中華區首席投資總監邵志銘在接受《投資理財周刊》專訪時表示，「在俄烏局勢緊張，戰爭氣氛蔓延的情況下，具避險作用的黃金短綫仍有催化劑。」

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不過，若美國將在3月開始加息，而通脹預計將在年中左右見頂，對黃金的支持減退，將不利金價，料黃金將呈先升後跌格局，相信中綫來說，黃金價格將回落至1,600美元水平。

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記者：陳紫瑩

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