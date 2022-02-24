【拆解季檢擺烏龍】揭恒指公司誇大商湯市值比重15倍 關鍵誤計街貨佔比（第二版）

恒指公司昨傍晚突發稿將商湯 （00020） 納入恒生科技指數市值比重，由3.94%，下調近九成半至0.24%。換馬被動資金由逾18億元，相對驟降至約1.2億元，偷步炒換馬推升股價炒家急作鳥獸散，商湯今早股價曾挫逾一成半，市值最多蒸發最多近400億元。

投資市場對恒指公司罕見擺烏龍事件大惑不解，恒指公司公告中亦未有解釋大削市值比重原因，只表示因應流通系數調整。筆者重新計算一次恒指公司調整前後流通系數，由35%下調至2%，相信關鍵是誤將已發行總股本，當作IPO的可投資股份計算，以至出現流通系數誇大近18倍的重大錯漏。

商湯股價今早裂口低開近15%， 以6.28元大裂口低開後，早段低見6.2元，跌16%。以早段低位計，商湯市值瞬間蒸發約395億元。商湯收報6.52元，仍跌近12%。

大家可能疑問，商湯作為市場逾2,000億元的大型科技半新股，為何調整後佔恒生科指比重低至0.24%? 當作又為何計錯數，誤計商湯市佔比重為3.94%，打入科指十大重磅股行列?

要回答此問題，先要了解恒指系列主要指數的計算方法，要所謂「流通系數」的重要概念。簡單理解，流通系數為可投資市值比例，亦即市場一般理解的「街貨」。按恒指編制方法，流通系數剔除大股東、主要股東、策略股東等持股，基石投資者上市後禁售期（一般6個月）持股亦不計數在內。

恒指公司今次計錯數關鍵，是誤將共佔已發行股本近九成半的大股東、上市前股東及管理層股東持股......

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