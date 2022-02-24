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【一號文件】中央一號文件下的受惠股檢閱

研究報告 14:16 2022/02/24

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中央於2月22日發布《全面推進鄉村振興重點工作的意見》（一號文件）接續全面推進鄉村振興，確保農業穩產增產、農民穩步增收及農村穩定安寧，全文共涵蓋7個部分，料對相關股份得以受惠。

中央一號文件有哪些亮點？以下根據國泰君安報告，分項列出相關及受惠股份：
1.基建領域—新增「加強農村資訊基礎設施建設」受惠製造和銷售農業機械相關股份；

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2.農產品供應—「提升糧食和重要農產品供給保障能力」放於首位，豬肉相關及肉類製品股份；

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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