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為創業失敗買單 浙江一石四鳥

中國 16:02 2022/02/24

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中國經濟正面臨短期經濟下滑和就業壓力，以及長期人口負增長的危機與矛盾，近期官方部門、智囊機構和地方政府紛紛開足馬力獻策，前有統計局宣佈「2億人主動靈活就業」，最近作為「共富示範區」的浙江也開出一張「政府代償」的藥方。

上周國家發改委召開記者會介紹浙江「共富示範」的推進情況，其中一系列吸引人才的就業創業政策力度之大引起熱議，包括各類生活補貼、購房補貼、實習補貼和創業補貼，特別是對於創業者有1050萬創業貸款，不僅免擔保免抵押，而且如果創業失敗，10萬以下由政府代償，10萬以上部分政府也代償80%

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