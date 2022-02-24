俄硬食制裁 化解北約東擴 國際 22:05 2022/02/24 分享： 烏克蘭局勢急轉直下，俄羅斯強人總統普京（Vladimir Putin）以行動展現決心，寧硬食歐美制裁，也要更進一步在烏克蘭展開軍事行動，而且範圍不僅烏東兩地區，包括烏克蘭首都基輔在內的多個城市被轟炸，意味烏俄戰爭開打。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 俄烏緊張 儲局更要撳低通脹 今日 俄烏緊張 儲局更要撳低通脹 普京極限施壓 烏俄全面開火？ 2022/02/22 普京極限施壓 烏俄全面開火？ 新加坡開源抗疫 只能全民埋單？ 2022/02/21 新加坡開源抗疫 只能全民埋單？ 英國取消黃金簽證 劍指普京親信友好？ 2022/02/20 英國取消黃金簽證 劍指普京親信友好？ 俄武力侵烏 無財力也無必要 2022/02/17 俄武力侵烏 無財力也無必要 你可能感興趣 俄烏緊張 儲局更要撳低通脹 今日 10:53 俄烏緊張 儲局更要撳低通脹 普京極限施壓 烏俄全面開火？ 22:39 2022/02/22 普京極限施壓 烏俄全面開火？ 新加坡開源抗疫 只能全民埋單？ 22:49 2022/02/21 新加坡開源抗疫 只能全民埋單？ 最新專欄文章 俄烏緊張 儲局更要撳低通脹 今日 俄烏緊張 儲局更要撳低通脹 國金札記 - 俄烏緊張 儲局更需遏通脹 今日 俄烏緊張 儲局更需遏通脹 國金札記 - 普京極限施壓 烏俄全面開火？ 2022/02/23 普京極限施壓 烏俄全面開火？ 普京極限施壓 烏俄全面開火？ 2022/02/22 普京極限施壓 烏俄全面開火？ 國金札記 - 新加坡開源抗疫 只能全民買單？ 2022/02/22 新加坡開源抗疫 只能全民買單？ 政治 地緣政治 經濟 軍事 克里米亞 基輔 烏克蘭 俄羅斯 俄羅斯盧布 災難