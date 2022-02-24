俄硬食制裁 化解北約東擴

烏克蘭局勢急轉直下，俄羅斯強人總統普京（Vladimir Putin）以行動展現決心，寧硬食歐美制裁，也要更進一步在烏克蘭展開軍事行動，而且範圍不僅烏東兩地區，包括烏克蘭首都基輔在內的多個城市被轟炸，意味烏俄戰爭開打。

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