美犯罪問題根深蒂固？ 未來10年卻有望趨緩

美國的犯罪問題長年為社會帶來困擾,再加上過去兩年的新冠疫情及BLM示威引起的社會對立問題,針對特定種族的仇恨犯罪數字也明顯增加。

是次介紹的好書名為《The Roots of Violent Crime in America: From the Gilded Age through the Great Depression》。作者是一名法律學者,他收集及研究大量資料數據,分析美國各地及各個群體在不同時期的犯罪率變化,拆解美國的暴力問題受哪些因素影響。

