俄烏兵凶戰危 港股後市推演 名家專區 2022/02/25 分享： 俄烏地區戰事急擴大，烏克蘭首都基輔各主要設備據報受廣泛攻擊，令環球資金避險情緒急升温。科技股首當其衝，ATMXJ為首藍籌科技股隨美科技股外圍，全綫急瀉4%、5%或以上，拖累恒指大跌700多點，一舉失守 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 港交所季績 7季度最差 今日 港交所季績 7季度最差 你可能感興趣 港交所季績 7季度最差 今日 01:00 港交所季績 7季度最差 最新專欄文章 透視中港美 - 港交所季績 7季度最差 今日 港交所季績 7季度最差 透視中港美 - 美團監管降温 虧損擴未釋慮 2022/02/24 美團監管降温 虧損擴未釋慮 透視中港美 - 滙豐欲收高息 最少多等兩年 2022/02/23 滙豐欲收高息 最少多等兩年 透視中港美 - 商湯受惠季檢 跟炒知所進退 2022/02/22 商湯受惠季檢 跟炒知所進退 透視中港美 - 恒指檢季 變動不小 2022/02/21 恒指檢季 變動不小 港股 美股 指數 人民幣 美滙 滙豐控股（00005） 香港交易所（00388） 友邦保險（01299） 網易－S（09999） 銀行