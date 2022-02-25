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俄烏兵凶戰危 港股後市推演

名家專區 2022/02/25

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俄烏地區戰事急擴大，烏克蘭首都基輔各主要設備據報受廣泛攻擊，令環球資金避險情緒急升温。科技股首當其衝，ATMXJ為首藍籌科技股隨美科技股外圍，全綫急瀉4%、5%或以上，拖累恒指大跌700多點，一舉失守

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撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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