俄烏兵凶戰危 港股後市推演

俄烏地區戰事急擴大，烏克蘭首都基輔各主要設備據報受廣泛攻擊，令環球資金避險情緒急升温。科技股首當其衝，ATMXJ為首藍籌科技股隨美科技股外圍，全綫急瀉4%、5%或以上，拖累恒指大跌700多點，一舉失守

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