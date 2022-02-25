港交所季績 7季度最差 名家專區 2022/02/25 分享： 盤點恒指十大重磅股表現時，不得不提昨午公布全年業績的港交所（00388），雖然2021年度盈利及派息同增9%創新高，但午後股價跌幅仍反覆擴大至逾半成，14個月來首次再跌穿400元關收市。 指數相關籃子沽 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 俄烏兵凶戰危 港股後市推演 今日 俄烏兵凶戰危 港股後市推演 你可能感興趣 俄烏兵凶戰危 港股後市推演 今日 01:00 俄烏兵凶戰危 港股後市推演 最新專欄文章 透視中港美 - 俄烏兵凶戰危 港股後市推演 今日 俄烏兵凶戰危 港股後市推演 透視中港美 - 美團監管降温 虧損擴未釋慮 2022/02/24 美團監管降温 虧損擴未釋慮 透視中港美 - 滙豐欲收高息 最少多等兩年 2022/02/23 滙豐欲收高息 最少多等兩年 透視中港美 - 商湯受惠季檢 跟炒知所進退 2022/02/22 商湯受惠季檢 跟炒知所進退 透視中港美 - 恒指檢季 變動不小 2022/02/21 恒指檢季 變動不小 港股 美股 指數 人民幣 美滙 香港交易所（00388）