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港交所季績 7季度最差

名家專區 2022/02/25

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盤點恒指十大重磅股表現時，不得不提昨午公布全年業績的港交所（00388），雖然2021年度盈利及派息同增9%創新高，但午後股價跌幅仍反覆擴大至逾半成，14個月來首次再跌穿400元關收市。

指數相關籃子沽

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撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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