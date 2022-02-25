東數要西算 聯想估值增 名家專區 2022/02/25 分享： 國企指數一如預期「雙頂」，初步支持8000點，小心下見7500點。至於近日績優股普遍硬淨，電腦龍頭聯想集團（00992）預測市盈率（PE）只有7.7倍，業績又持續改善，加上布局「東數西算」，估值有上升 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 俄烏疫情港股雙頂 恒指宜守227（第四版） 2022/02/24 俄烏疫情港股雙頂 恒指宜守227（第四版） 中字股實力談 - ASM估值最平 股價有望走高 2022/02/24 ASM估值最平 股價有望走高 中字股實力談 - 【彈完再落？】預算案沖喜 恒指二萬二危機未除（第三版） 2022/02/23 【彈完再落？】預算案沖喜 恒指二萬二危機未除（第三版） 中字股實力談 - 中通服可買 平同業一半 2022/02/23 中通服可買 平同業一半 中字股實力談 - 【俄烏襲市】普京出招 何解港股先重創（第五版） 2022/02/22 【俄烏襲市】普京出招 何解港股先重創（第五版） 每股盈利 每股資產淨值 恒生中國企業指數 聯想集團（00992） 大灣區 美元