東數要西算 聯想估值增

國企指數一如預期「雙頂」，初步支持8000點，小心下見7500點。至於近日績優股普遍硬淨，電腦龍頭聯想集團（00992）預測市盈率（PE）只有7.7倍，業績又持續改善，加上布局「東數西算」，估值有上升

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