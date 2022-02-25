俄軍不單進入烏東，亦已進入烏西，看來俄軍是會全佔烏克蘭了。但之後點呢？外人，不是普京、不是拜登，要論，都是瞎子摸象，故筆者只撮些新聞供大家參考，自己定論。

（1）《華爾街日報》：拜登宣布對俄制裁，重申無

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