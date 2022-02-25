【加息周期】瑞信邵志銘：歐美銀行股較本地銀行更吸引！

市場普遍預期美國將於3月加息，為疫情後維持近兩年的零息時代劃上句號，投資風格亦由偏好增長股，轉移至回歸價值股。

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對於加息周期重啟，瑞信大中華區首席投資總監邵志銘在接受《投資理財周刊》專訪時表示：「加息對銀行股有利，盈利展望料有增長，但如果有戰爭因素影響，亦未能避免下跌。」

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金融股相對吸引，在加息環境下，盈利有上望空間，不過個別本地銀行因投資內房債而需要撥備，在內房違約情況仍未清晰下，投資者宜選擇國際性銀行。

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不過，邵志銘強調，對比起內銀、本地銀行，他更看好歐美銀行股，因為可以受惠歐美經濟重啟及加息周期重啟。

記者：陳紫瑩

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