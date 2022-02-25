預算案建制評價高 陳茂波有分加 名家專區 2022/02/25 分享： 新一份財政預算案出爐，即時「提振」財政司司長陳茂波的民望，創上任新高。多位建制人士都表示，這份預算案在政圈中，得到頗高評價，一來能配合國家發展戰略方向，二來能針對市民的痛點難處。 中央現在要求香港全力抗 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 相關文章 下財年推13住宅地 涉逾8千伙增4成 今日 下財年推13住宅地 涉逾8千伙增4成 供應要達標 還看私人補價進度 今日 供應要達標 還看私人補價進度 你可能感興趣 下財年推13住宅地 涉逾8千伙增4成 今日 01:00 下財年推13住宅地 涉逾8千伙增4成 供應要達標 還看私人補價進度 今日 01:00 供應要達標 還看私人補價進度 最新專欄文章 有政戲 - 揭陳茂波編寫預算案 背後3思路 2022/02/24 揭陳茂波編寫預算案 背後3思路 有政戲 - 預算案料派消費券 財爺「晒冷」之作？ 2022/02/23 預算案料派消費券 財爺「晒冷」之作？ 有政戲 - 韓正晤林鄭 消息：京冀港5月壓下疫情 2022/02/22 韓正晤林鄭 消息：京冀港5月壓下疫情 有政戲 - 預算案「加料」抗疫 再派消費券谷經濟 2022/02/21 預算案「加料」抗疫 再派消費券谷經濟 有政戲 - 特首選戰讓路抗疫 押後成定局？ 2022/02/18 特首選戰讓路抗疫 押後成定局？ 香港 陳茂波 財政預算案 施政報告 大灣區 財政司