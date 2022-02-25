  • 13°C
香港時間 : 2022225日 (週五) 02:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

預算案建制評價高 陳茂波有分加

名家專區 2022/02/25

分享：

新一份財政預算案出爐，即時「提振」財政司司長陳茂波的民望，創上任新高。多位建制人士都表示，這份預算案在政圈中，得到頗高評價，一來能配合國家發展戰略方向，二來能針對市民的痛點難處。

中央現在要求香港全力抗

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

相關文章

下財年推13住宅地 涉逾8千伙增4成
今日
下財年推13住宅地 涉逾8千伙增4成
供應要達標 還看私人補價進度
今日
供應要達標 還看私人補價進度

你可能感興趣

下財年推13住宅地 涉逾8千伙增4成
今日 01:00
下財年推13住宅地 涉逾8千伙增4成
供應要達標 還看私人補價進度
今日 01:00
供應要達標 還看私人補價進度

最新專欄文章

有政戲 - 揭陳茂波編寫預算案 背後3思路
2022/02/24
揭陳茂波編寫預算案 背後3思路
有政戲 - 預算案料派消費券 財爺「晒冷」之作？
2022/02/23
預算案料派消費券 財爺「晒冷」之作？
有政戲 - 韓正晤林鄭 消息：京冀港5月壓下疫情
2022/02/22
韓正晤林鄭 消息：京冀港5月壓下疫情
有政戲 - 預算案「加料」抗疫 再派消費券谷經濟
2022/02/21
預算案「加料」抗疫 再派消費券谷經濟
有政戲 - 特首選戰讓路抗疫 押後成定局？
2022/02/18
特首選戰讓路抗疫 押後成定局？
香港 陳茂波 財政預算案 施政報告 大灣區 財政司

上一篇文章

第5波爆發期 放盤量持續累升

下一篇文章

公院醫護失守 引外援紓抗疫樽頸
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版