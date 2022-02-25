預算案建制評價高 陳茂波有分加

新一份財政預算案出爐，即時「提振」財政司司長陳茂波的民望，創上任新高。多位建制人士都表示，這份預算案在政圈中，得到頗高評價，一來能配合國家發展戰略方向，二來能針對市民的痛點難處。

中央現在要求香港全力抗

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