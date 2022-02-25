戰火中仍低吸高息股！ 名家專區 02:30 2022/02/25 分享： 普京宣布對烏克蘭進行「特別行動」，目的是使烏國「非軍事化」及「非納粹化」，使其無法成為北約威脅俄羅斯的橋頭堡，而不是要吞併烏克蘭云云。戰爭爆發令到環球金融市場即時大動盪，金價，油氣價格進一步急升，各地 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 開戰了？買天然氣相關股！ 2022/02/23 開戰了？買天然氣相關股！ 投資坐標 - 打針股升不停! 2022/02/22 打針股升不停! 投資坐標 - 內地天然氣價漲利好亞美! 2022/02/18 內地天然氣價漲利好亞美! 投資坐標 - 數字人民幣概念熱炒！ 2022/02/16 數字人民幣概念熱炒！ 投資坐標 - 中長線堅守高息股票! 2022/02/15 中長線堅守高息股票! 金價 中國石油股份（00857） 紫金礦業（02899） 東岳集團（00189） A股 收集 北約 登輝控股（01692） 港股 拜登