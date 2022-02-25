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戰火中仍低吸高息股！

名家專區 02:30 2022/02/25

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普京宣布對烏克蘭進行「特別行動」，目的是使烏國「非軍事化」及「非納粹化」，使其無法成為北約威脅俄羅斯的橋頭堡，而不是要吞併烏克蘭云云。戰爭爆發令到環球金融市場即時大動盪，金價，油氣價格進一步急升，各地

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撰文 : 曾廣標

欄名 : 投資坐標

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