蒙牛待抽升 50天綫收集

蒙牛乳業（02319）2020年經過一浪上升之後，2021年上落橫行作整固浪，2022年伊始暫維持升幅跑贏大市，有條件抽升破阻50元築上升台階。

技術分析：企穩50天綫樓上

該股昨收報49元，升0.4%，

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