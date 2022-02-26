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蒙牛待抽升 50天綫收集

名家專區 2022/02/26

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蒙牛乳業（02319）2020年經過一浪上升之後，2021年上落橫行作整固浪，2022年伊始暫維持升幅跑贏大市，有條件抽升破阻50元築上升台階。

技術分析：企穩50天綫樓上

該股昨收報49元，升0.4%，

...

撰文 : 林瑞芬

欄名 : 股海導航

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