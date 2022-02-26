蒙牛待抽升 50天綫收集 名家專區 2022/02/26 分享： 蒙牛乳業（02319）2020年經過一浪上升之後，2021年上落橫行作整固浪，2022年伊始暫維持升幅跑贏大市，有條件抽升破阻50元築上升台階。 技術分析：企穩50天綫樓上 該股昨收報49元，升0.4%， ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 林瑞芬 欄名 : 股海導航 相關文章 港股試底 勿太悲觀 今日 港股試底 勿太悲觀 你可能感興趣 港股試底 勿太悲觀 今日 01:00 港股試底 勿太悲觀 最新專欄文章 港股試底 勿太悲觀 今日 港股試底 勿太悲觀 道指頭肩頂 下望31500 2022/02/25 道指頭肩頂 下望31500 長飛光纖收集 看上落區頂部 2022/02/24 長飛光纖收集 看上落區頂部 期指快結算 港股有壓力 2022/02/23 期指快結算 港股有壓力 麗珠黃金交叉 目標上望36元 2022/02/22 麗珠黃金交叉 目標上望36元 港股 銷售 產品 農場 牛 蒙牛乳業（02319） 伊利股份（滬：600887）