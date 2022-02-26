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港股試底 勿太悲觀

名家專區 2022/02/26

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美股周四晚上演絕地反擊，雖暫止跌，其標普500指數及道指的頭肩頂量度下跌目標尚未完全達到，分別至31500及3900，通脹壓力加大下，後市仍有機會在超賣反彈之後再陷中期調整浪中試底。

港股內外利淡因素夾

...

撰文 : 林瑞芬

欄名 : 股海導航

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