港股試底 勿太悲觀 名家專區 2022/02/26 分享： 美股周四晚上演絕地反擊，雖暫止跌，其標普500指數及道指的頭肩頂量度下跌目標尚未完全達到，分別至31500及3900，通脹壓力加大下，後市仍有機會在超賣反彈之後再陷中期調整浪中試底。 港股內外利淡因素夾 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 林瑞芬 欄名 : 股海導航 相關文章 蒙牛待抽升 50天綫收集 今日 蒙牛待抽升 50天綫收集 你可能感興趣 蒙牛待抽升 50天綫收集 今日 01:00 蒙牛待抽升 50天綫收集 最新專欄文章 蒙牛待抽升 50天綫收集 今日 蒙牛待抽升 50天綫收集 道指頭肩頂 下望31500 2022/02/25 道指頭肩頂 下望31500 長飛光纖收集 看上落區頂部 2022/02/24 長飛光纖收集 看上落區頂部 期指快結算 港股有壓力 2022/02/23 期指快結算 港股有壓力 麗珠黃金交叉 目標上望36元 2022/02/22 麗珠黃金交叉 目標上望36元 港股 銷售 產品 農場 牛