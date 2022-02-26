潤電可入貨 中央控煤價

國企指數昨日失守8000點，全周出現大陰燭，顯示後市未見底，要有心理準備下見7500點。不過中央加大控制煤炭價格，刺激電力股昨日逆市上升。而華潤電力（00836）最壞時間應該已成歷史，股價守牛熊分界綫

...