潤電可入貨 中央控煤價 名家專區 2022/02/26 分享： 國企指數昨日失守8000點，全周出現大陰燭，顯示後市未見底，要有心理準備下見7500點。不過中央加大控制煤炭價格，刺激電力股昨日逆市上升。而華潤電力（00836）最壞時間應該已成歷史，股價守牛熊分界綫 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【技術凶兆】俄烏開火加速港股技術凶兆（第四版） 2022/02/25 【技術凶兆】俄烏開火加速港股技術凶兆（第四版） 中字股實力談 - 東數要西算 聯想估值增 2022/02/25 東數要西算 聯想估值增 中字股實力談 - 俄烏疫情港股雙頂 恒指宜守227（第四版） 2022/02/24 俄烏疫情港股雙頂 恒指宜守227（第四版） 中字股實力談 - ASM估值最平 股價有望走高 2022/02/24 ASM估值最平 股價有望走高 中字股實力談 - 【彈完再落？】預算案沖喜 恒指二萬二危機未除（第三版） 2022/02/23 【彈完再落？】預算案沖喜 恒指二萬二危機未除（第三版） 恒生中國企業指數 每股盈利 每股資產淨值 每股派息 電力 華潤電力（00836） 贛鋒鋰業（01772） 人民幣 板塊