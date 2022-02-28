【後市展望】神準策略師分析 港股重要支持位在哪裡？

俄烏局勢持續緊張，俄羅斯上周突然承認烏東地區獨立，進而揮軍入侵烏克蘭，首都基輔兵臨城下，不過美國以及歐盟並未派兵到烏克蘭協助，烏克蘭局勢仍然緊張。

瑞信大中華區首席投資總監邵志銘在接受《投資理財周刊》專訪時表示，「俄烏局勢升温，短為環球股市帶來下行風險，恒指短支持位在22600點水平，一旦失守，就會下試21100水平，短來說，下行機會大過上升。」

而在戰爭不會持續的前提下，恒指年底目標是25000，3至6個月目標則是24000點水平。邵志銘續指，俄烏開戰令油價、天然氣價格維持在高位，令歐美加息壓力持續。

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除此之外，在美國加息前期，流動性收緊，為股市帶來下行壓力，而且過去23次美股大跌，中港股市也會跟跌，上述因素限制了中港股市上升空間。

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他認為，港股始終受制新經濟板塊監管不明朗因素持續，要等有明顯催化劑出現，板塊才會有機會轉勢，加上受疫情所累，香港本地經濟下行壓力大，港股短綫下行機會較大。

油價短期內仍有支持

國際油價受消息刺激，再創疫情後新高，布蘭特原油及紐約原油均曾升穿100美元大關。

邵志銘認為，撇除俄烏開戰影響外，油價在短綫仍繼續有支持，包括︰Omicron變種病毒疫情在西方國家緩和後，經濟重啟，利好石油需求上升；油組（OPEC+）增產量無預期中快；美國和伊朗的核協議仍未達成。

更深入分析，可詳閱《俄烏局勢惡化 須提防油價衝高回落》(加入1331期副文1 文章連結)

對於內房前景方面，邵志銘則看得比較淡，形容內房整體情況仍讓人擔心。

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更深入分析，可詳閱《邵志銘：內房趁反彈減持》(加入1331期副文2 文章連結)

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