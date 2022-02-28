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【2022翻身股】內地民航「積蓄期」 儲航空股等全面解封

研究報告 08:00 2022/02/28

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航空股自去年8月中國再爆疫情的低位持續反彈，意味投資者正為通關作出部署。高盛留意到內地投資者從近期政策讀取到更多通關訊號，積極部署A股航空股，為H股帶來追落後機遇。

由2021年8月，內地疫情復發的低位至上周五計算，中國國航 （00753） 累計反彈33%，中國南方航空 （01055） 累計反彈26%，中國東方航空 （00670） 累計反彈17%。 

高盛分別與中外投資者交流後發現，相對於境外投資者對中國「清零」政策態度保守，境內投資者反映他們從近期政策方向看到曙光。其中一項，是1月初中國民用航空局、國家發改委、交通運輸部聯合印發《「十四五」民用航空發展規劃》。除了為內地民航業今後5年的發展定下多項實際指標，《規劃》還提出將民航「十四五」發展分為兩個階段，2021至2022年是恢復期和積蓄期，重點要紮實做好「六穩」工作，全面落實「六保」任務；2023至2025年則是增長期和釋放期，重點要擴大國內市場、恢復國際市場。

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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