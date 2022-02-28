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日圓 支持位116

名家專區 2022/02/28

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從上周烏克蘭局勢轉惡所見，資金並無如過往般大舉轉到日圓避險，相反是去了人民幣。這對日圓雖不利，但日圓也沒有如其他主要貨幣般出現急跌情況，顯示其避難角色雖減弱，但仍存在。日本政府於3月將把一個歷來最大，

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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