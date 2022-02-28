日圓 支持位116 名家專區 2022/02/28 分享： 從上周烏克蘭局勢轉惡所見，資金並無如過往般大舉轉到日圓避險，相反是去了人民幣。這對日圓雖不利，但日圓也沒有如其他主要貨幣般出現急跌情況，顯示其避難角色雖減弱，但仍存在。日本政府於3月將把一個歷來最大， ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 歐元愈弱 美元愈強 今日 歐元愈弱 美元愈強 歐元 暫不宜持有 今日 歐元 暫不宜持有 英鎊 1.35美元阻力重 今日 英鎊 1.35美元阻力重 澳元 再挑戰阻力73美仙 今日 澳元 再挑戰阻力73美仙 紐元 重返67至69美仙區間 今日 紐元 重返67至69美仙區間 你可能感興趣 歐元愈弱 美元愈強 今日 01:00 歐元愈弱 美元愈強 歐元 暫不宜持有 今日 01:00 歐元 暫不宜持有 英鎊 1.35美元阻力重 今日 01:00 英鎊 1.35美元阻力重 最新專欄文章 歐元愈弱 美元愈強 今日 歐元愈弱 美元愈強 加元 1.25阻力非輕 今日 加元 1.25阻力非輕 紐元 重返67至69美仙區間 今日 紐元 重返67至69美仙區間 澳元 再挑戰阻力73美仙 今日 澳元 再挑戰阻力73美仙 英鎊 1.35美元阻力重 今日 英鎊 1.35美元阻力重 美元 美滙指數 美滙 歐元 英鎊 日圓 澳元 紐元 加元 加息