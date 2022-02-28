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澳元 再挑戰阻力73美仙

名家專區 2022/02/28

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繼澳央行行長洛威於2月議息會議，提出於今年內有加息的可能性後，市場更關注本周二的議息會議，他在收緊貨幣政策上會否給予市場進一步啟示。回憶上周，澳洲公布去年第四季工資按季增0.7%及按年增2.3%，成為

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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