澳元 再挑戰阻力73美仙 名家專區 2022/02/28 分享： 繼澳央行行長洛威於2月議息會議，提出於今年內有加息的可能性後，市場更關注本周二的議息會議，他在收緊貨幣政策上會否給予市場進一步啟示。回憶上周，澳洲公布去年第四季工資按季增0.7%及按年增2.3%，成為 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 歐元愈弱 美元愈強 今日 歐元愈弱 美元愈強 歐元 暫不宜持有 今日 歐元 暫不宜持有 英鎊 1.35美元阻力重 今日 英鎊 1.35美元阻力重 日圓 支持位116 今日 日圓 支持位116 紐元 重返67至69美仙區間 今日 紐元 重返67至69美仙區間 你可能感興趣 歐元愈弱 美元愈強 今日 01:00 歐元愈弱 美元愈強 歐元 暫不宜持有 今日 01:00 歐元 暫不宜持有 英鎊 1.35美元阻力重 今日 01:00 英鎊 1.35美元阻力重 最新專欄文章 歐元愈弱 美元愈強 今日 歐元愈弱 美元愈強 加元 1.25阻力非輕 今日 加元 1.25阻力非輕 紐元 重返67至69美仙區間 今日 紐元 重返67至69美仙區間 日圓 支持位116 今日 日圓 支持位116 英鎊 1.35美元阻力重 今日 英鎊 1.35美元阻力重 美元 美滙指數 美滙 歐元 英鎊 日圓 澳元 紐元 加元 加息