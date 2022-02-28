紐元 重返67至69美仙區間

受俄羅斯出兵烏克蘭事件影響，甚受投資氣氛左右的商品貨幣亦被拖累。但回落後的紐元，反而變得吸引。始終，紐央行於上周議息會議，落實把息率推升上1厘水平，並預計通脹要在「數年後」，才有望重回2%的中性水平。

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