紐元 重返67至69美仙區間 名家專區 2022/02/28 分享： 受俄羅斯出兵烏克蘭事件影響，甚受投資氣氛左右的商品貨幣亦被拖累。但回落後的紐元，反而變得吸引。始終，紐央行於上周議息會議，落實把息率推升上1厘水平，並預計通脹要在「數年後」，才有望重回2%的中性水平。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 歐元愈弱 美元愈強 今日 歐元愈弱 美元愈強 歐元 暫不宜持有 今日 歐元 暫不宜持有 英鎊 1.35美元阻力重 今日 英鎊 1.35美元阻力重 日圓 支持位116 今日 日圓 支持位116 澳元 再挑戰阻力73美仙 今日 澳元 再挑戰阻力73美仙 你可能感興趣 歐元愈弱 美元愈強 今日 01:00 歐元愈弱 美元愈強 歐元 暫不宜持有 今日 01:00 歐元 暫不宜持有 英鎊 1.35美元阻力重 今日 01:00 英鎊 1.35美元阻力重 最新專欄文章 歐元愈弱 美元愈強 今日 歐元愈弱 美元愈強 加元 1.25阻力非輕 今日 加元 1.25阻力非輕 澳元 再挑戰阻力73美仙 今日 澳元 再挑戰阻力73美仙 日圓 支持位116 今日 日圓 支持位116 英鎊 1.35美元阻力重 今日 英鎊 1.35美元阻力重 美元 美滙指數 美滙 歐元 英鎊 日圓 澳元 紐元 加元 加息