加元 1.25阻力非輕 名家專區 2022/02/28 分享： 本周市場焦點肯定在加元。周三，加央行議息，加息25基點，把其官方息率推上半厘水平是市場共識。除了受惠加息因素，油價高企，貨車伺機堵路事件終結，這一切料有助短期加元走勢。但料加元只能短綫看好，長遠提防聯 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 歐元愈弱 美元愈強 今日 歐元愈弱 美元愈強 歐元 暫不宜持有 今日 歐元 暫不宜持有 英鎊 1.35美元阻力重 今日 英鎊 1.35美元阻力重 日圓 支持位116 今日 日圓 支持位116 澳元 再挑戰阻力73美仙 今日 澳元 再挑戰阻力73美仙 你可能感興趣 歐元愈弱 美元愈強 今日 01:00 歐元愈弱 美元愈強 歐元 暫不宜持有 今日 01:00 歐元 暫不宜持有 英鎊 1.35美元阻力重 今日 01:00 英鎊 1.35美元阻力重 最新專欄文章 歐元愈弱 美元愈強 今日 歐元愈弱 美元愈強 紐元 重返67至69美仙區間 今日 紐元 重返67至69美仙區間 澳元 再挑戰阻力73美仙 今日 澳元 再挑戰阻力73美仙 日圓 支持位116 今日 日圓 支持位116 英鎊 1.35美元阻力重 今日 英鎊 1.35美元阻力重 美元 美滙指數 美滙 歐元 英鎊 日圓 澳元 紐元 加元 加息