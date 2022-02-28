加元 1.25阻力非輕

本周市場焦點肯定在加元。周三，加央行議息，加息25基點，把其官方息率推上半厘水平是市場共識。除了受惠加息因素，油價高企，貨車伺機堵路事件終結，這一切料有助短期加元走勢。但料加元只能短綫看好，長遠提防聯

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