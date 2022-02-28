歐元愈弱 美元愈強 名家專區 2022/02/28 分享： 唯有烏克蘭戰況能夠早日解決，才可以化解壓在歐元身上的大山，歐元滙價才能回升。 俄羅斯在上周閃電宣布，烏克蘭東部兩地區獨立，並隨即出兵烏克蘭。歐美亦立即對俄羅斯作出經濟制裁，但在歐美的兩輪制裁中，卻全無涉 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 歐元 暫不宜持有 今日 歐元 暫不宜持有 英鎊 1.35美元阻力重 今日 英鎊 1.35美元阻力重 日圓 支持位116 今日 日圓 支持位116 澳元 再挑戰阻力73美仙 今日 澳元 再挑戰阻力73美仙 紐元 重返67至69美仙區間 今日 紐元 重返67至69美仙區間 你可能感興趣 歐元 暫不宜持有 今日 01:00 歐元 暫不宜持有 英鎊 1.35美元阻力重 今日 01:00 英鎊 1.35美元阻力重 日圓 支持位116 今日 01:00 日圓 支持位116 最新專欄文章 加元 1.25阻力非輕 今日 加元 1.25阻力非輕 紐元 重返67至69美仙區間 今日 紐元 重返67至69美仙區間 澳元 再挑戰阻力73美仙 今日 澳元 再挑戰阻力73美仙 日圓 支持位116 今日 日圓 支持位116 英鎊 1.35美元阻力重 今日 英鎊 1.35美元阻力重 美元 美滙指數 美滙 歐元 英鎊 日圓 澳元 紐元 加元 加息