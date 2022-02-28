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歐元愈弱 美元愈強

名家專區 2022/02/28

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唯有烏克蘭戰況能夠早日解決，才可以化解壓在歐元身上的大山，歐元滙價才能回升。

俄羅斯在上周閃電宣布，烏克蘭東部兩地區獨立，並隨即出兵烏克蘭。歐美亦立即對俄羅斯作出經濟制裁，但在歐美的兩輪制裁中，卻全無涉

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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