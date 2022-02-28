消息：全民強檢 不傾向全面禁足

本地確診已突破2.6萬宗，走勢仍然向上，醫療系統瀕臨崩潰，下月強制檢測隨時再揪出十萬確診者，即使全速興建隔離措施，也不足以應付。有港府及建制中人認為，必須為輕症患者居家隔離治療，盡快做好配套安排。

輕症

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