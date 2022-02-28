消息：全民強檢 不傾向全面禁足 名家專區 2022/02/28 分享： 本地確診已突破2.6萬宗，走勢仍然向上，醫療系統瀕臨崩潰，下月強制檢測隨時再揪出十萬確診者，即使全速興建隔離措施，也不足以應付。有港府及建制中人認為，必須為輕症患者居家隔離治療，盡快做好配套安排。 輕症 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 預算案建制評價高 陳茂波有分加 2022/02/25 預算案建制評價高 陳茂波有分加 有政戲 - 揭陳茂波編寫預算案 背後3思路 2022/02/24 揭陳茂波編寫預算案 背後3思路 有政戲 - 預算案料派消費券 財爺「晒冷」之作？ 2022/02/23 預算案料派消費券 財爺「晒冷」之作？ 有政戲 - 韓正晤林鄭 消息：京冀港5月壓下疫情 2022/02/22 韓正晤林鄭 消息：京冀港5月壓下疫情 有政戲 - 預算案「加料」抗疫 再派消費券谷經濟 2022/02/21 預算案「加料」抗疫 再派消費券谷經濟 林鄭月娥 立法會 譴責 強制檢測