【阿里巴巴股價】阿里巴巴穿百元關美股盤前續尋 終極支持位何在?（第三版）（附大行最新目標價）

阿里巴巴 （09988） 上周公布截至去年底的第三財季收入遜預期，盈利倒退未見曙光，外資大行紛紛下調阿里相標價以至投資評級。阿里盈利前景轉淡，加上俄烏戰事持續引發資金避險減倉浪接浪，阿里股價今早大跌早多6%，失守100元心理關口，若未來數個交易日未能重返及企穩其上，短綫恐未見底。

阿里股價去年底以來迭創上市新低，股價已入「無圖之境」，本就難言跌至什麼水平有重大支持。筆者則以阿里2020年10月底由逾300元上市高位起，持續已一年半的大跌浪量度的下降道通量度，底部見低至約75元，最壞情況下才是阿里「鐵底」所在。

阿里今日裂口低開6%，以98.2元開市後，大部份時間在稍低於100元低位爭持。阿里收報99元，跌逾5%，尾市恒指換馬被動買盤湧現，股價跌幅仍未見明顯收窄。

阿里美股ADS（美：BABA）盤前交易進一步底，暫低見100美元，折合約97.6港元，稍低於本港今早低位。

阿里上周五季績一度喘穩，惟隨著各中外資大行績後一面倒削減目標價，投資情緒進一步轉弱。盡管分析員下調後最新目標仍遠高於現股價水平，惟收入及盈利未見任何改善苗頭，加上俄烏戰事下俄羅斯遭美國及西方盟友嚴厲制裁，中資股亦遭鼓吹風險溢價上升，令現階段撈底阿里勝算更難測。

阿里截至去年12月底止的第三財季，季度營收2426億元（人民幣，下同），略差過預期的2449億元，當中核心電商收入按年下降1%。期內純利204億元，按年跌74%；經調整淨利潤446億元略較市場預期為佳，按年仍跌25%。

阿里季績本港時間上周四晚公布後，至今已有最少12家券商下調阿里目標價，當中國泰君安及大華繼顯等券商，更大削目標價逾兩成，令阿里投資情緒進一步轉弱。

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