【阿里巴巴股價】阿里績後12券商齊降目標 今低開2%成表現最差藍籌（附大行最新目標價）

阿里巴巴 （09988） 上周公布截至去年底的第三財季收入遜預期，盈利倒退未見曙光，外資大行紛紛下調阿里相標價以至投資評級。分析員普遍預期宏觀經濟下行續拖累收入表現，加上競爭逐增及商家補貼趨升等影響持續，阿里收入及盈利復甦路途漫長。

阿里上周五季績一度喘穩，惟隨著各中外資大行績後一面倒削減目標價，投資情緒進一步轉弱。阿里今早股價再低開2%，為藍籌中表現最差。盡管分析員下調後最新目標仍遠高於現股價水平，惟收入及盈利未見任何改善苗頭，加上俄烏戰事下俄羅斯遭美國及西方盟友嚴厲制裁，中資股亦遭鼓吹風險溢價上升，令現階段撈底阿里勝算更難測。

阿里今早以102.2元低開，跌近2%。阿里昨日低見100.7元，大跌逾4%，再創來港上市新低。阿里尾市跌幅收窄，以全日高位104.2元收市，仍跌1%，為藍籌科技股ATMXJ中表現仍為最差。

阿里截至去年12月底止的第三財季，季度營收2426億元（人民幣，下同），略差過預期的2449億元，當中核心電商收入按年下降1%。期內純利204，按年跌74%；經調整淨利潤446億元略較市場預期為佳，按年仍跌25%。

阿里季績本港時間上周四晚公布後，至今已有最少12家券商下調阿里目標價，當中國泰君安及大華繼顯等券商，更大削目標價逾兩成，令阿里投資情緒進一步轉弱。

惟值得注意的是，大行下調後目標價大多仍在150至160元以上，較現水平有高達五、六成以上潛在升幅，並全部維持買入或增持級。當中大華繼顯下調後目標價最低130元，仍較現價高近三成；高盛下調後新目標仍達180元，較現價高近八成，基本因素轉弱已在股價充份甚至過度反映，並非觸發股價跌勢不止的關鍵......

此為付費文章，只顯示部份內容，詳見組圖︰

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

★☆★《2022年收息全攻略》系列第三冊《本地超高息股》現已登場，訂戶可立即按此登入閱覽【第三冊】！早前登場的《本地熱門收息股》第一及第二冊，訂戶可按此登入閱覽【第一冊】或【第二冊】。★☆★

★★★未成為訂戶的朋友，不妨把握新推出的10元訂閱優惠，除了可瀏覽電子書系列，還可盡覽《香港經濟日報》、《置業家居》及《投資理財周刊》的電子版！名額有限，先到先得，請火速行動！★★★

...

...